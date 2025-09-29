رغم البداية الهجومية الجيدة التي قدّمها نادي الهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، إلا أن الأرقام تكشف جانباً دفاعيّاً يثير التساؤلات. ففي 12 مباراة قاد فيها إنزاغي الفريق الأزرق، نجح الهلال في تسجيل 24 هدفاً، بمعدل هدفين في كل مباراة تقريباً، وهو ما يعكس الفاعلية الهجومية العالية للفريق. غير أن الجانب الآخر أظهر هشاشة دفاعية، إذ استقبلت شباك الهلال 15 هدفاً خلال هذه الفترة، بمعدل يتجاوز الهدف في المباراة الواحدة.وعلى الرغم من ذلك، تمكن الهلال من الحفاظ على نظافة شباكه في أربع مواجهات فقط أمام سالزبورغ النمساوي، باتشوكا المكسيكي، الرياض، والعدالة، ما يؤكد وجود محاولات لتحسين الصلابة الدفاعية، لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن.إنزاغي، المعروف بقدراته التكتيكية الهجومية، يواجه تحديّاً يتمثل في إيجاد التوازن بين قوة خط المقدمة واستقرار المنظومة الدفاعية، خصوصاً أن الهلال ينافس على بطولات عدة محلية وقارية تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط.الجماهير الهلالية من جانبها تُبدي ثقة كبيرة بالمدرب الإيطالي، لكنها تنتظر منه معالجة الثغرات الدفاعية ليصبح الفريق أكثر استقراراً وقوة، ويواصل مسيرته نحو تحقيق البطولات وإرضاء طموحات أنصاره.