جامعة الملك سعود تُدشّن برنامج شهادة الفيفا الدولية في الإدارة الرياضية

دشنت جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، برنامج شهادة الفيفا الدولية في الإدارة الرياضية (FIFA/CIES) في نسخته الأولى، بحضور ممثلي إدارة البرنامج في الجامعة، ورئيس برنامج (FIFA/CIES)، وممثل شريك البرنامج الاتحاد السعودي لكرة القدم.وأشار مدير البرنامج الدكتور محمد بن سعد الدوسري إلى أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن جهود جامعة الملك سعود في تنمية رأس المال البشري المتخصص في قطاع الرياضة، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) في صناعة الرياضة والفعاليات الكبرى.وتضم النسخة الأولى وحدات أكاديمية وتطبيقية في مجالات: حوكمة المنظمات الرياضية، التسويق الرياضي، الاتصال والإعلام الرياضي، القانون الرياضي، إدارة الفعاليات الرياضية، والمالية الرياضية، إضافة إلى مشروع تخرّج تطبيقي يعالج تحديات من واقع الرياضة المحلية.يُذكر أن البرنامج يبدأ الأنشطة الأكاديمية وفق الجدول المعتمد في مرافق الجامعة، وذلك من بداية أكتوبر، وحتى منتصف فبراير القادم، عبر تنظيم ورشٍ ومحاضرات لخبراء محليين ودوليين وزيارات ميدانية تفاعلية.