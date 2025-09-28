أعلن نادي الاتحاد رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الكروي الأول لكرة القدم لوران بلان وجهازه المساعد، وقدم مجلس إدارة النادي خالص الشكر والتقدير لهم على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.كما قررت إدارة النادي تكليف الكابتن حسن خليفة مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول ومساعده إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عاماً، إلى حين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره الوفية.الجدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع لوران بلان خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، وحقق بلان مع الاتحاد الثنائية كأس دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه بدأ بداية ضعيفة هذا الموسم مع الفريق، بعد أن فرط في كأس السوبر السعودي بخسارته من النصر، ومن ثم خسر من الوحدة الإماراتي في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا، وعاد وخسر من النصر في دوري المحترفين يوم الخميس الماضي.