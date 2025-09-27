سجل رقماً قياسيا جديداً... 31 مليون تفاعل في يوم واحد لرونالدو

تحولت عبارة كريستيانو رونالدو على حسابه بـ«إنستغرام» عقب فوز النصر على الاتحاد إلى قضية رأي عام عالمي في كرة القدم، ولم يعد التفاعل مقتصراً على جماهير النادي وحدها، بل تجاوزها إلى الصحافة الدولية ومنصات الإعلام الكبرى، بعد أن دوّن القائد عبارة قصيرة: «This is Al Nassr! This is who we are!»، لتتحول الكلمة إلى بيان هوية ورمز لمشروع رياضي صاعد.قوة النصر لم تعد شأناً محلياً، بل باتت انعكاساً لقوة الدوري السعودي الذي يفرض نفسه لاعباً رئيسياً في المشهد الكروي الجديد. أرقام المشاهدات جاءت شاهدة على هذا التحول؛ منشور رونالدو وحده حصد أكثر من أربعة ملايين إعجاب على «إنستغرام»، ومعه عشرات الآلاف من التعليقات والمشاركات، فيما تجاوزت المشاهدات على منصة «X» حاجز 27 مليوناً خلال أقل من 24 ساعة، ليصل إجمالي التفاعل العالمي إلى أكثر من 31 مليون تفاعل ومشاهدة في يوم واحد فقط.هذا الزخم الرقمي لم يعد مجرد احتفاء بنجم استثنائي، بل تجسيد لقوة التأثير التي يحملها الدوري السعودي في نسخته الجديدة، وقوة النصر الذي يترجم مشروعه إلى حضور عالمي يتجاوز حدود المنافسة المحلية. رونالدو -الذي راهن منذ البداية على نجاح التجربة- لم يواجه خصومه في الملعب فقط، بل واجه بعزيمته خطاباً أوروبياً اتسم بالعنصرية والاستخفاف، ليعيد صياغة المعادلة ويعلن أن هذا الدوري قوة لا يمكن إنكارها، وأن هذا هو النصر الذي يكتب هوية جديدة لكرة القدم السعودية.