واصل نيوم سلسلة انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين محققاً فوزه الثالث على التوالي بعد تفوقه على مضيفه الرياض بنتيجة 3/ 2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.أحرز أهداف نيوم لوتشيانو رودريغيز (د:2) وأحمد حجازي (د:28) وألكسندر لاكازيت (د:54)، فيما أحرز هدفَي الرياض خليل العبسي (د:19) وعبدالله دوكوري (خطأ في مرمى فريقه 77).شهد اللقاء بداية قوية لنيوم وانطلق ألكسندر لاكازيت بكرة من الجهة اليسرى ولعبها عرضية عالية ترجمها لوتشيانو رودريغيز برأسه في المرمى هدفاً أول لنيوم (د:2)، وكاد لاكازيت يضاعف النتيجة بعد تسديدة أرضية قوية تصدى لها الحارس ميلان بوريان على دفعتين، وعاد بوريان للتألق مجدداً وتصدى لتسديدة رائعة من سعيد بن رحمة في الزاوية الصعبة لكن بوريان طار لها وأبعدها لركلة زاوية، وتمكن الرياض من العودة للقاء عن طريق خليل العبسي الذي استغل عرضية تيدي أوبكر ليسددها العبسي مباشرةً في المرمى هدف تعادل للرياض (د:19)، لكن نيوم تمكن من العودة للتقدم بالنتيجة مجدداً بعد أن نفذ ناثان زيزي ركلة زاوية حولها القائد أحمد حجازي برأسه لداخل المرمى هدفاً ثانياً لنيوم (د:28)، وعزز نيوم تقدمه بالهدف الثالث عن طريق ألكسندر لاكازيت بعد عرضية عالية من سعيد بن رحمة ليضعها لاكازيت برأسه في المرمى هدفاً ثالثاً لنيوم (د:54)، وقلص الرياض الفارق بعد أن انطلق يحيى الشهري بالكرة من الجهة اليمنى ولعبها عرضية ليكملها عبدالله دوكوري بقدمه في مرمى فريقه بالخطأ (د:77)، لينتهي اللقاء بفوز نيوم بنتيجة 3/ 2.وبهذه النتيجة يحقق نيوم فوزه الثالث ويصل للنقطة التاسعة، فيما تلقى الرياض الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 3 نقاط.