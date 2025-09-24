الرياض يتخطى الجبيل بهدف يحيى

فرض الرياض اسمه بين المتأهلين لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيّفه الجبيل بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن لقاءات دور الـ 32 من المسابقة.شهد اللقاء سيطرة متبادلة، وبعد مرور 7 دقائق فقط انفرد لاعب الجبيل عيسى خليل ولعب الكرة من فوق حارس الرياض ميلان بوريان لتسكن الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود عيسى في موقع التسلل، ورد الرياض بهدف أكثر من رائع من المخضرم يحيى الشهري الذي استغل الكرة العائدة من الدفاع ليسددها قوية من على خط منطقة الجزاء عجز الحارس مشعل هريس عن التصدي لها لتسكن الشباك هدفاً للرياض (د:25)، وتحصل الجبيل على ركلة جزاء بعد أن تعرض لاعبه زكريا الهلالي للإعاقة من لاعب الرياض طلال الشبيلي، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم رائد الزهراني ركلة جزاء للجبيل تقدم لها المغربي فيصل فجر وسددها قوية أرضية، لكنها ارتطمت في القائم لتضيع فرصة تعديل النتيجة، واستمر اللقاء بتقدم الرياض إلى أن الحكم نهاية المباراة بفوز الرياض بهدف دون مقابل، ليتأهل لدور الـ16، فيما غادر الجبيل منافسات المسابقة.