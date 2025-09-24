تختتم، مساء اليوم الأربعاء، مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقامة ثلاث مباريات، إذ يستضيف الجبيل نظيره الرياض 6:15 مساءً، ويواجه الجبلين ضيفه الفتح 6:45 مساءً، وتختتم اللقاءات بمواجهة العروبة ضيفه القادسية 9:00 مساءً.على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، يدخل فريق الجبيل لقاءه أمام ضيفه الرياض بحثاً عن تحقيق المفاجأة والتأهل للدور الثاني، ورغم عدم تحقيقه لنتائج إيجابية في دوري يلو للدرجة الأولى إلا إنه يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز، فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء سعياً للفوز وتعويض جماهيره الخسارة القاسية التي تلقاها من النصر في الجولة الماضية من دوري المحترفين بخماسية.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يحل فريق الفتح ضيفاً ثقيلاً على الجبلين بحثاً عن الفوز والتأهل لدور الـ16، رغم عدم تقديم الفريق مستواه المعروف في دوري المحترفين إلى الآن بعد أن تلقى خسارتين قبل أن يتعادل مع الحزم دون أهداف، فيما يطمح الجبلين للفوز وإسعاد جماهيره العاشقة التي اعتادت الوقوف مع فريقها في أصعب الظروف.وفي ختام لقاءات دور الـ32 للمسابقة وعلى استاد جامعة الجوف، يدخل فريق العروبة لقاءه أمام ضيفه القادسية بحثاً عن الفوز والتأهل رغم صعوبة اللقاء وقوة منافسه الذي يحتل ثالث الدوري بانتصارين وتعادل، ويملك أسماء كبيرة قادرة على الوصول لنهائي المسابقة للمرة الثانية على التوالي.