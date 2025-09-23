قانوني لـ«عكاظ»: إسقاط عقد كانسيلو غير صحيح نظامياً

أكد المستشار القانوني سعود الرمان، المتخصص في القانون الرياضي، أن قرار نادي الهلال إسقاط عقد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو بدعوى الإصابة لا يتفق مع الأنظمة المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم.وأوضح الرمان أن الاتحاد السعودي كان قد ألغى في 2021 المادة (75) الخاصة باستبدال اللاعب المصاب، واستبدلها بالمادة (29) التي تجيز تسجيل اللاعبين خارج فترات القيد وفق شروط محددة، ما يعني أن النظام لم يعد يسمح باستبدال المصاب بلاعب آخر محلياً.وأشار إلى أن هذا المبدأ طُبّق سابقاً على نادي النصر حينما تعرّض لاعبه الأرجنتيني غونزالو مارتينيز لإصابة طويلة المدى، إذ لم يُسمح له بتسجيل بديل، وهو ما يفرض – برأيه – المساواة في التطبيق وعدم استثناء أي نادٍ من القواعد.وشدد الرمان على أن إسقاط اللاعب من كشوفات الفريق لا يتم إلا بموافقته الصريحة والواضحة، وأن أي إجراء بخلاف ذلك يُعد من الناحية النظامية غير صحيح.ويفتح هذا الطرح الباب مجدداً أمام نقاش قانوني واسع حول آلية تطبيق اللوائح في كرة القدم السعودية، وضرورة توحيد التفسيرات القانونية بما يحفظ العدالة ويعزز النزاهة والتنافسية بين الأندية.