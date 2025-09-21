أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجراها لاعب فريق الهلال مالكوم بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الماضية من دوري روشن، والتي على إثرها لم يستطع إكمال المباراة، حاجته إلى برنامج علاجي يراوح من أسبوع إلى 10 أيام، وذلك حسب الأشعة التي أجراها،‏ وبهذا يتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهتي العدالة، غداً الإثنين، ضمن بطولة كأس الملك، إضافة إلى مباراة فريقه أمام الأخدود الخميس القادم، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.وسيحدد الجهاز الفني مشاركته من عدمها في لقاء ناساف الأوزبكي الإثنين 29 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسب سير برنامجه العلاجي.