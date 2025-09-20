حقّق رقماً غير مسبوق.. الفرنسي «ثيو هيرنانديز» ضالة الزعيم

واصل لاعب الهلال الفرنسي ثيو هيرنانديز تقديم المستويات الجيدة المقرونة بالأهداف، وحقّق رقماً غير مسبوق، بعد أن سجل هدف فريقه الأول في مرمى الأهلي خلال مباراة الفريقين، التي أقيمت على ملعب «الإنماء» في جدة، في قمّة الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2025-2026. وكان ثيو سجل هدفه عند الدقيقة 12 من تصويبة قوية، بعد استغلاله تمريرة مُتقنة من البرازيلي مالكوم أوليفيرا.وبهذا الهدف أصبح هيرنانديز أول لاعب في تاريخ نادي الهلال يُسجل هدفين خلال أول 3 مباريات له مع فريقه، وهو لاعب في مركز الظهير الأيسر، وقد أحرز هدفه الأول خلال المواجهة الماضية أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (2-1).وأصبح اللاعب هيرنانديز اللاعب الأجنبي رقم 46 الذي ينجح في تسجيل الأهداف مع الهلال في بطولة دوري المحترفين السعودي، واللاعب رقم 92 بكل البطولات وكانت أرقامه مميزةقبل انضمامه للهلال، عندما كان يلعب لفريق ميلان الإيطالي خلال 6 سنوات بعد انتقاله من ريال مدريد، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 35 مليون.لعب مع ميلان 262 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 34 هدفاً، وقدّم 45 تمريرة حاسمة، وحقق لقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالي موسم 2024-2025.