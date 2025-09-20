«محرز» يحظى بإشادة عالمية

أشادت من صحيفة «آس» الإسبانية، باللاعب الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، بعد مستواه المميز خلال مباراة فريقه الأهلي أمام الهلال، والتي أقيمت على ملعب «الإنماء» في جدة، في قمة الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي.، ولعب محرز دوراً كبيراً في عودة فريقه من الخسارة إلى تعادل مثير، وأسهم بشكل كبير بعودة فريقه إلى المباراة، حيث صنع هدفين في الشوط الثاني لزميليه إيفان توني وميرال، لينتهي هذا اللقاء الكبير والممتع بالتعادل الإيجابي (3-3)، وبعد نهاية اللقاء، حظي محرز بإشادة من صحيفة «آس» الشهيرة للمستوى والأداء الكبير الذي جعل فريقه يعود للتعادل بعد أن كان خاسراً 3 مقابل لا شيء، وكتبت: «رياض محرز يُسقط ثيو من فوق السحاب، وكان صاحب القوة لعودة الأهلي بعد تأخرهبفضل التمريرتين الحاسمتين، وبهذا وصل محرز إلى تمريرته الحاسمة رقم 5 في 7 مواجهات لعبها أمام الهلال عبر كل المسابقات، وهو وخلال المواجهات السبع أمام الفريق الهلالي، حقق محرز الانتصار مع فريقه مرتين وخسر في 4 مباريات مقابل تعادل وحيد».