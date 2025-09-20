تابعوا عكاظ على
Google News Account
تمكن تمبكتي من افتكاك الكرة 9 مرات من أصل 10 محاولات ناجحة. (تصوير: أسامة السلمي @oalsulami)
تمكن تمبكتي من افتكاك الكرة 9 مرات من أصل 10 محاولات ناجحة. (تصوير: أسامة السلمي @oalsulami)
تمكن تمبكتي من افتكاك الكرة 9 مرات من أصل 10 محاولات ناجحة. (تصوير: أسامة السلمي @oalsulami)
تمكن تمبكتي من افتكاك الكرة 9 مرات من أصل 10 محاولات ناجحة. (تصوير: أسامة السلمي @oalsulami)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
سجل حسان تمبكتي إحصائية بارزة خلال مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، حيث تمكن من افتكاك الكرة 9 مرات من أصل 10 محاولات ناجحة. ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يحققه لاعب من الهلال في مباراة واحدة منذ بدء توثيق هذه البيانات في موسم 2011-2012، بحسب «أوبتا».

ويعكس هذا الأداء حضور تمبكتي الفاعل في التغطية الدفاعية، ودوره في التعامل مع محاولات الأهلي الهجومية على مدار دقائق اللقاء. كما يمنح هذا الرقم مؤشراً واضحاً على قيمة إسهاماته الفردية ضمن المنظومة الدفاعية للفريق، في مباراة انتهت بالتعادل (3-3) بعد نجاح الأهلي في العودة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذا يظل إنجاز تمبكتي الإحصائي عنصراً لافتاً في قراءة المواجهة، وواحداً من أبرز أرقامها الفنية التي وثقت في سجلات دوري روشن السعودي للمحترفين.
أخبار ذات صلة
 
خسر الأهلي؟ احذر أن تقولها.. أنت أمام شخصية لا تنكسر
خسر الأهلي؟ احذر أن تقولها.. أنت أمام شخصية لا تنكسر
في كلاسيكو النجوم والهجوم .. ما فيهم مهزوم
في كلاسيكو النجوم والهجوم .. ما فيهم مهزوم