محمد الكويكبي لاعب التعاون.
حقق محمد الكويكبي، لاعب التعاون، رقماً مميزاً بعد تسجيله هدفاً لفريقه على الاتفاق، مساء أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

وأحرز أهداف التعاون الأربعة كل من: محمد الكويكبي (د: 9)، وليد الأحمد (د: 51)، سلطان مندش (د: 56)، روجير مارتينيز (من ركلة جزاء د: 70)، فيما أحرز هدف الاتفاق خالد الغنام (د: 82).

أول لاعب يسجل بقميص الفريقين

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أصبح الكويكبي أول لاعب يسجل بقميص الفريقين (الاتفاق والتعاون) في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، إذ سبق له تسجيل 4 أهداف للاتفاق، قبل أن يضيف هدفاً للتعاون في اللقاء الأخير.

ورفض الكويكبي الاحتفال بعد تسجيله في مرمى فريقه السابق، واكتفى برفع يديه احتراماً للاتفاق وجماهيره.

