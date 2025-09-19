حقق محمد الكويكبي، لاعب التعاون، رقماً مميزاً بعد تسجيله هدفاً لفريقه على الاتفاق، مساء أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

وأحرز أهداف التعاون الأربعة كل من: محمد الكويكبي (د: 9)، وليد الأحمد (د: 51)، سلطان مندش (د: 56)، روجير مارتينيز (من ركلة جزاء د: 70)، فيما أحرز هدف الاتفاق خالد الغنام (د: 82).

أول لاعب يسجل بقميص الفريقين

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أصبح الكويكبي أول لاعب يسجل بقميص الفريقين (الاتفاق والتعاون) في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، إذ سبق له تسجيل 4 أهداف للاتفاق، قبل أن يضيف هدفاً للتعاون في اللقاء الأخير.

ورفض الكويكبي الاحتفال بعد تسجيله في مرمى فريقه السابق، واكتفى برفع يديه احتراماً للاتفاق وجماهيره.