أكد لاعب نادي الهلال السابق سعود الحماد، في تصريحاته لـ«عكاظ»، أن جميع مسيري الفريق الهلالي يدركون أهمية وصعوبة المواجهة أمام الأهلي المنتشي داخليا وقاريا وخارج أرضه، مشيرا إلى أن حظوظ الهلال قائمة لما يملكه من إمكانات فنية وحلول كبيرة داخل الملعب.وأوضح الحماد أن نقاط قوة الهلال حاضرة في جميع مراكزه، بدءا من الحارس ياسين بونو وصولا إلى المهاجم نونيز، مؤكدا أن استثمار الفرص السانحة للتسجيل وعدم ضياعها، إضافة إلى التركيز والانضباطية داخل الملعب، ستكون عوامل حاسمة في اللقاء.وشدد على أهمية الحد من مصادر الخطورة في الأهلي، خصوصا من هدافه توني، متمنيا أن يشهد الجمهور سهرة كروية ممتعة من الفريقين في جولة «عزنا بطبعنا»، وأن تؤول نتيجتها لصالح الهلال «الزعيم». وتوقع الحماد أن تكون نتيجة المباراة بفارق هدف لأحد الفريقين نظرا لتقارب المستويات الفنية.