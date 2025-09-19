جماهير الأهلي تترجم ثقتها بالمدرب يايسله بـ«تيفو»

ينتظر أن تشهد قمة الليلة التي تجمع الأهلي أمام الهلال ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، رفع جماهير الأهلي لـ«تيفو» يغطي كافة أجزاء الواجهة الرئيسية لملعب الإنماء ويحمل صورة مدرب الفريق ماتياس يايسله، قبل بدء المباراة، في تقدير جماهيري لما قدمه المدرب الألماني طوال الفترة الماضية، ورسالة تقديم ثقة ليايسله ولاعبيه، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيرميدز المصري في كأس القارات.وكان يايسله قد بدأ مشواره مع الأهلي في صيف 2023، ونجح خلال موسمين في إعادة صياغة الفريق الأهلاوي بشكل كامل، ودفع مسيرة النادي إلى المنافسة المباشرة وتحقيق الألقاب، إذ نجح في تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما حقق بطولة كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.وقاد يايسله فريق الأهلي في 89 مباراة فاز في 57 منها، وتعادل في 13، وخسر 19 مباراة.