بعد الإخفاق الأخير في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لناديي الأهلي والهلال أمام أندية الاتفاق والقادسية، سيلتقي المدربان وجهاً لوجه يوم الجمعة ضمن كلاسيكو الكرة السعودية لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي سيقام على ملعب الإنماء.الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأخضر، والإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الأزرق، لكل واحد منهما طريقته وأداؤه الذي يقدمه من تكتيك وتكنيك داخل المستطيل الأخضر، فتلك المواجهة الأولى بينهما وتمتاز المدرستين بالقوة البدنية لمنتخباتهم، وعلى صعيد أنديتهم كذلك.هُنا في دوري روشن المدرسة تختلف من ناحية اللاعبين ونوعيتهم، لكن لكل مدرب له نهجه الذي سيطبقه من جميع النواحي، فلقاء الذي تعويض عن الإخفاق المحلي بالجولة الماضية، فيما كليهما قارياً انتصرا بالجولة الأولى في دوري النخبة الآسيوي.من ينثر الفرح على محيا المدرجين خلال الكلاسيكو، ومن يكون «ويكنده سعيد» هل ينتصر الألماني ماتياس، أم يفعلها إنزاجي ويخرج بالعلامة الكاملة، أما ستنام العروس هادئة بتعادل الفريقين هذا ما سنعرفه مع صافرة نهاية اللقاء الكبير.أوراق المدربين:- «ماتياس» ولد في 5 أبريل 1988.- يعتمد على الضغط والانضباط التكتيكي.- تعاقد مع الأهلي في صيف 2023.- «إنزاغي» ولد في 5 أبريل 1976- يعتمد على خطة لعب 3-5-2.- تعاقد مع الهلال في صيف 2025