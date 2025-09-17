يخوض ممثل الوطن فريق النصر أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا 2، مساء اليوم الأربعاء الساعة 9:15، عندما يستضيف استقلول دوشنبه الطاجيكي على استاد الأول بارك في الرياض في مستهل مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن احتل المركز الثالث في دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، ويسعى في لقاء الليلة للفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، لاسيما إن الفريق الكروي يملك أسماء قوية قادته لصدارة دوري المحترفين حالياً بالعلامة الكاملة من النقاط وبشباك نظيفة، وعمد المدرب جورجي جيسوس إلى الاعتماد على بعض الأسماء البديلة في التدريبات التي سبقت المواجهة وإراحة بعض الأسماء من أجل عملية التدوير.فيما يدخل فريق استقلول هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية لزيادة حظوظه في التأهل للدور الثاني، ويحتل حالياً الفريق المركز الثاني في الدوري الطاجيكي، ويعد لقاء الليلة هو اللقاء الثالث الذي يجمعهما، إذ سبق أن التقى الفريقان مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتمكن النصر من الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 3/ 1، فيما انتهى اللقاء الثاني بالتعادل بهدف لكل منهما.مباراة اليومالنصر السعودي × استقلول دوشنبه الطاجيكي9:15 مساء