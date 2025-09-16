يواصل منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عامًا معسكره الإعدادي في باراغواي وتحديداً العاصمة أسونسيون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.وكان الأخضر الشاب خاض مساء أمس الأول (الأحد) لقاءً ودياً أمام منتخب باراغواي وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما بعد أن تقدم الأخضر بهدف ثامر الخيبري في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، قبل أن يعادل منتخب باراغواي النتيجة.وأجرى لاعبو «الأخضر» حصصًا تدريبية على فترتين؛ خُصصت الفترة الصباحية للجوانب البدنية واللياقية داخل الملعب، فيما اشتملت الفترة المسائية على تدريبات فنية وتكتيكية أشرف عليها المدير الفني البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد.ويستعد «أخضر 20» لخوض المباراة الودية الثانية والأخيرة أمام منتخب المكسيك يوم 20 سبتمبر، قبل التوجه إلى تشيلي لخوض منافسات المجموعة السادسة التي تضم نيجيريا، النرويج وكولومبيا، ويخوض أول لقاءاته أمام منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء 30 سبتمبر الثانية فجراً على استاد فيسكال بمدينة تالكا. وفي الملعب والتوقيت ذاته، يواجه نظيره منتخب نيجيريا يوم الجمعة 3 أكتوبر، أما اللقاء الأخير في دور المجموعات فسيكون أمام منتخب النرويج يوم الإثنين 6 أكتوبر الثانية فجراً على استاد إل تينينتي بمدينة رانكاغوا. يذكر، أن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى دور الـ16، وأفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثالث في المجموعات الـ6، وتقام المباريات في 4 مدن تشيلية، هي رانكاغوا وسانتياغو وتالكا وفالبارايسو، فيما تقام المباراة النهائية 19 أكتوبر في العاصمة سانتياغو.