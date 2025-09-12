جوارديولا مدرب السيتي: نفتقد 3 في الديربي.. وخبرة دوناروما ستساعدنا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وعن القمة المنتظرة أمام جاره مانشستر يونايتد، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي نشره النادي الإنجليزي في موقعه على الشبكة العنكبوتية.وأوضح جوارديولا إنه من المرجح أن يغيب ثلاثة لاعبين عن ديربي مانشستر يوم الأحد حيث قال: «تعرض عمر للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، كما أن مشاركة جون ستونز محل شك، وإنها ليست مشكلة كبيرة، لكن مشاركتهم في مباراة الأحد محل شك، وريان شرقي مصاب، لكن البقية بخير».كما أوضح جوارديولا أن التعاقد مع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما سيضيف المزيد من الخبرة للفريق حيث قال: «دوناروما يبلغ من العمر 26 عاماً ويتمتع بخبرة لا تُصدق، إنه طويل القامة وضخم، جميع حراس المرمى يرغبون في صد الكرات ومنح الفريق الثقة والشخصية، وهو يتمتع بحضور قوي في البطولات الكبرى، لقد فعل ذلك في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في فيلا بارك وأنفيلد، وفي العديد من المباريات أثبت جودته، من المؤكد أنه سيستقبل أهدافاً، لكننا جميعاً سنحاول مساعدته».