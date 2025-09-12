بروح الشباب.. «كاراسكو» يحبط الحزم ويهدي فريقه أول 3 نقاط

تفوق فريق الشباب على ضيفه فريق الحزم بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الجمعة)، على ملعب نادي الشباب ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء قوياً من جانب الفريق الشبابي الذي هدد مرمى الحزم أكثر من مرة كانت أخطرها عرضية كاراسكو ولعبها كارلوس جونيور برأسه ولكنها ارتطمت في القائم، وعاد كاراسكو ليسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم ولم يتمكن جونيور من اللحاق بها، وتحصل لاعب الحزم أحمد النخلي على البطاقة الصفراء الثانية ليمنحه الحكم ماجد الشمراني البطاقة الحمراء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وواصل الشباب ضغطه ولعب عبدالرزاق حمدالله كرة قصيرة لقائد الفريق كاراسكو الذي سيطر على الكرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة عن الحارس برونو فاريلا كهدف أول للشباب (د: 64)، واستمر التقدم الشبابي إلى أن أعلن الحكم الشمراني نهاية اللقاء بفوز الشباب بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الأول في الدوري ويحصد أول ثلاث نقاط له، وسيواجه مضيفه الفيحاء في الجولة القادمة، فيما تلقى الحزم الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وسيلاقي ضيفه الفتح في الجولة القادمة.