لم توقفه الإصابة.. يزيد الراجحي خلف المقود مجدداً من أجل إنجاز جديد

بعد غيابٍ خمسة أشهر عن المشاركات الرسمية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأردن شهر أبريل الماضي، يعود السائق السعودي يزيد الراجحي إلى مقعد القيادة بجانب ملاحه الألماني تيمو غوتشالك للمشاركة من جديد في منافسات باها شاريش «تي تي»، وذلك ضمن رحلة الاستعداد لمشروع الدفاع عن اللقب في رالي داكار 2026، إذ يبدأ الثنائي مشوارهما في باها البرتغال، الذي يقام في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر في مدينة ريغوينغوش دي مونتساراز، ضمن جولات كأس الباها الأوروبي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا). كما سيواصلان الاستعداد بالمشاركة في رالي البرتغال للراليات الطويلة، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الطويلة (W2RC)، المقرر إقامتها من 22 إلى 28 سبتمبر حول مدينة غرانديولا.وفي هذا السياق، أكد الراجحي أن العودة إلى خط البداية تمثل خطوة مهمة بعد فترة توقف اضطرارية إثر الحادثة التي تعرض لها رفقة ملاحه في باها الأردن شهر أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إصابتهما بكسور انضغاطية في العمود الفقري. وأشار إلى أن خضوعهما لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف مكّن الفريق من تجاوز فترة التعافي بنجاح تام، بحسب الفحوص الطبية الأخيرة.وقال الراجحي: «الحمد لله على العودة بعد فترة صعبة، كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. هدفنا الآن هو استعادة الإيقاع والجاهزية الكاملة قبل خوض غمار رالي داكار 2026»، ومن المقرر أن يتجه الراجحي وغوتشالك بعد سباقات البرتغال إلى رالي المغرب في أكتوبر القادم، والذي يُعد الاختبار الأصعب في الصحراء قبل داكار. علاوة على ذلك، سيشاركان في جولتين من الباها في السعودية (رالي القصيم ورالي جدة) ضمن خطة التحضير، بما يضمن أعلى مستويات التأقلم مع ظروف التضاريس الصحراوية في «أرض داكار».وحقق الراجحي إنجازاً تاريخياً بفوزه بلقب رالي داكار 2025 كأول سائق سعودي يتوج باللقب في فئة السيارات، مؤكّداً مكانته كأحد أبرز نجوم الراليات على مستوى العالم. ورغم أنه كان يستعد بقوة للمنافسة على لقبي بطولة العالم للراليات الطويلة (W2RC) وبطولة العالم لراليات الباها، إلا أن الحادثة التي تعرض لها أجبرته على التوقف مؤقتاً وحالت دون إكمال مسيرته هذا الموسم. ومع ذلك، لا تزال أمامه فرصة قائمة للمنافسة على لقب بطولة العالم للراليات الطويلة (W2RC)، في حين لم تعد لديه أي فرصة للفوز بلقب بطولة العالم لراليات الباها.