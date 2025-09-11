اتحاد الكاراتيه يعين بن جويعد رئيساً تنفيذياً

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف بن علي الشهري، قراراً بتعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن جويعد رئيساً تنفيذياً للاتحاد، ضمن الخطوات التطويرية التي يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.ويحمل الدكتور بن جويعد شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الرياضي من جامعة ليدز بيكت في المملكة المتحدة، وتولّى العمل في القطاع الرياضي من خلال عضويته في لجنة الاستثمار الرياضي بالغرفة التجارية، ولجنة المسابقات بالاتحاد السعودي للبوتشيا، ولجنة التسويق بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة، ولجنة الشراكات والتواصل بالاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة كرة القدم المصغرة.