سحب قرعة بطولتي الدوري الممتاز للصالات وكأس اتحاد القدم

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، قرعتي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات 2025-2026 وكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات 2024-2025، عبر تقنية الاتصال المرئي" وبحضور ممثلي الأندية المشاركة.وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن توزيع الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى أندية القادسية، والسروات، والوادي، والزلفي، والثقبة، والتضامن، ورضوى، والطائي، وجاءت أندية العلا، وفيد، والسر، ومنيف، والعرض، والنور، والمجد، والعلمين في المجموعة الثانية، على أن تنطلق المنافسات يوم الجمعة (24) أكتوبر القادم.وفي المقابل أسفرت قرعة دور الـ (16) لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات عن مواجهة الوادي والتضامن، رضوى والثقبة، المجد والعرض، القادسية والعلمين، العلا والنور، فيد والزلفي، السر والطائي، السروات ومنيف، وستبدأ منافسات البطولة يوم الثلاثاء (28) أكتوبر القادم.يُذكر أن النسخة الماضية من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات شهدت تتويج فريق العلا باللقب بعد فوزه على النصر في المباراة النهائية، وحقق النصر لقب كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات بعد فوزه على القادسية.