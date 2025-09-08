أصدر الاتحاد العماني لكرة القدم عدة قرارات حاسمة على خلفية أحداث لقاء منتخبه أمام منتخب اليمن في نصف نهائي كأس الخليج للشباب في نسختها الأولى المقامة حالياً في مدينة أبها في المملكة العربية السعودية.وشهد اللقاء الذي انتهى لمصلحة اليمن بهدفين دون مقابل أحداثاً مثيرة، إذ تحصل لاعب عمان محمد يعقوب على بطاقة حمراء بعد 19 دقيقة فقط من بداية اللقاء الذي أداره الحكم القطري محمد الشريف الذي تعرض للاعتداء من بعض عناصر أعضاء المنتخب العماني بعد نهاية المباراة مباشرةً.وقال الاتحاد العماني في بيانه: «انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية في الحفاظ على مكانة الكرة العمانية، يُعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن عدد من القرارات والإجراءات في هذا الشأن».وكان القرار الأول والأبرز هو إيقاف مساعد مدرب المنتخب للشباب، وكذلك المنسق الإعلامي للمنتخب عن مزاولة أي نشاط مع المنتخبات الوطنية بشكل مؤقت، إلى حين استكمال التقارير كافة وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الأحداث.فيما جاء القرار الثاني: «تقدم الاتحاد بخطاب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن الوقوف على الأسباب التي أدت إلى خروج الأمور عن السيطرة في مباراة عمان ومنتخب اليمن وما نتج عنه من تبعات».كما شهد البيان قراراً ثالثاً يخص المنتخب العماني الأولمبي: «وجه الاتحاد – في السياق نفسه – خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول إقامة مباراة المنتخب الأولمبي في ظروف غير مناسبة قد تؤثر على سلامة اللاعبين، مطالباً بحفظ حقوق جميع المنتخبات، خاصة مع اقتراب مشاركة المنتخب العماني الأول في المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في الدوحة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026».واختتم البيان: «يؤكد الاتحاد العماني لكرة القدم في ختام بيانه حرصه الدائم على حماية حقوق منتخباتنا الوطنية، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات الرسمية، بما يعكس مكانة الرياضة العمانية في المحافل القارية والدولية».