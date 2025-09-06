في الوقت الذي تسعى فيه إدارة نادي الشباب لتعزيز صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات، لم تهدأ محاولات نادي الشباب لشراء عقد لاعب نادي رايو فاليكانو باثي سيس، وسط تمسك ناديه الحالي به رغم الإغراءات المادية المقدمة من الشباب، والتي تجاوزت الميزانية المرصودة للاعب والتي تكفل بها العضو الذهبي الأمير عبد الرحمن بن تركي نظراً لحرصه الكبير على التعاقد معه.من جانب آخر، يبدي اللاعب نفسه رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري السعودي وارتداء قميص نادي الشباب، معتبراً أن خوض تجربة جديدة في الرياض ستكون خطوة مهمة في مسيرته الرياضية. هذه الرغبة قد تمثل عامل ضغط على إدارة رايو فاليكانو، خصوصاً مع تمسك الشباب بالتعاقد معه رغم الصعوبات.وفي حال تعثر المفاوضات، فإن إدارة الشباب وضعت خططاً بديلة لتدعيم مركز المحور، بناء على توصيات المدرب الإسباني إيمانويل الغواسيل.وبحسب مصادر «عكاظ» فإن الخيارات تشمل لاعباً ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لاعبين آخرين في الدوري الإيطالي، ما يعكس جدية الإدارة في سد احتياجات الفريق وعدم الاعتماد على خيار وحيد.ويدخل الشباب غمار الموسم الكروي الجديد بطموحات عريضة، مدفوعاً بسعيه إلى تعزيز صفوفه بصفقات نوعية تُعيد للفريق توازنه وتضاعف من قدرته التنافسية. وبينما تواصل إدارة «الليث» مساعيها لحسم التعاقد مع سيس، تبقى الخيارات البديلة مطروحة على الطاولة في حال تعثرت المفاوضات.