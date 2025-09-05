استعداداً لكأس آسيا.. أخضر 23 يكسب ودية روسيا

تغلب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا على منتخب روسيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة)، ضمن المعسكر الإعدادي في روسيا، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.وسجل هدف «الأخضر» اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 35، بعد أن افتتح منتخب روسيا التسجيل في الدقيقة الرابعة، في حين جاء هدف تعزيز النتيجة عن طريق اللاعب عباس الحسن في الدقيقة 78 من مجريات المباراة.ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، خالد العسيري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، مشاري النمر، وشهدت المباراة حضور ومتابعة القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية ماجد الغفيلي.