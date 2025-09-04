كسب ودية مقدونيا .. المنتخب السعودي يطمئن جماهيره

بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قلب منتخبنا الوطني السعودي تأخره بهدف من نظيره منتخب مقدونيا الشمالية لفوز بهدفين لهدف في اللقاء الودي الدولي الذي جمع بينهما على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ التشيكية، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في جمهورية التشيك خلال فترة أيام الفيفا لشهر سبتمبر الجاري.دخل منتخبنا الوطني اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي (حارس مرمى)، سعد الناصر، محمد بكر سليمان، حسان تمبكتي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، وشهد اللقاء سيطرة متبادلة وكاد الأخضر السعودي أن يتقدم بالنتيجة ولكن حارس مقدونيا ستولي ديمتريفسكي تمكن من التصدي لتسديدة فراس البريكان، ومن كرة عرضية لعبها ستيفان ديسبوتوفسكي استطاع المهاجم الكسندر ترايكوفسكي من إحراز هدف جميل، إذ سدد الكرة بلعبة مقصية (د: 40)، وقبل نهاية الشوط الأول وبعد فاصل مهاري جميل مرر صالح أبو الشامات كرة ذكية للمنفرد فراس البريكان الذي سددها مباشرةً في المرمى عجز ديمتري عن التصدي لها لتسكن الشباك كهدف تعادل لمنتخبنا الوطني (د: 45). وفي الشوط الثاني أجرى المدرب ايرفي رينارد عدة تغييرات بإشراك كل من: علي مجرشي وصالح الشهري ومروان الصحفي وعبدالله الحمدان الذي استطاع أن يعزز النتيجة للأخضر السعودي بعد نزوله بعشرة دقائق، إذ سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس ديمتري لتسكن الشباك (د: 78)، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف.وجاء هذا اللقاء ضمن تحضيرات منتخبنا الوطني لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في شهر أكتوبر القادم بجدة، إذ يوجد الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا.