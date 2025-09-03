زار وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم (الأربعاء) معسكر منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم في التشيك خلال فترة «أيام فيفا» لشهر سبتمبر، ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في أكتوبر بمدينة جدة، وسيتواجد الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبَي العراق وإندونيسيا.والتقى وزير الرياضة نجوم «الأخضر» برفقة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي كلمة تحفيزية للاعبين قبل بدء التدريبات، كما التقى وزير الرياضة قائد «الأخضر» سالم الدوسري الذي لم يشارك مع زملائه في التدريبات لشعوره بآلام بسيطة.من جهة أخرى، اختتم المنتخب الوطني السعودي استعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا ودّياً مساء غدٍ (الخميس)، وأجرى لاعبو «الأخضر» حصة تدريبية على استاد فيكتوريا زيزكوف، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، ثم أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة بتمارين الكرات الثابتة والاسترجاع.على صعيد متصل، واصل سالم الدوسري ونواف العقيدي تمارينهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يشارك ناصر الدوسري في الحصة التدريبية واكتفى بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. كما لم يُكمل زياد الجهني الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الكاحل.الجدير بالذكر أن «الأخضر» سيخوض خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين، يلتقي في الأولى منتخب مقدونيا غداً (الخميس) على استاد فيكتوريا زيزكوف، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب التشيك في الثامن من سبتمبر الجاري على استاد مالتشوفيسكا.تجدر الإشارة إلى أن رينارد استدعى 26 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان، وتم استبعاد أيمن يحيى للإصابة واستدعاء صالح أبو الشامات بدلاً منه.