كرة دوري «يلو».. معتمدة من «FIFA» وحاصلة على الـ«Quality pro»

دشّنت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين الكرة الرسمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي (2025-2026)، وتخضع الكرة الجديدة للمواصفات والمقاييس الخاصة الدولية الرسمية ولقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهي حاصلة على شهادة FIFA Quality pro، وتتميز ببنية حرارية وغير ملحومة لزيادة الدقة وتقليل امتصاص الماء، إضافة إلى وجود غطاء من مادة البولي يوريثان الياباني.ويراوح الوزن المثالي للكرة أثناء الاستخدام بين (420) و(445) غراماً، ويبلغ الضغط المثالي أثناء الاستخدام من (0.8 إلى 1.0 BAR)، وتتمتع بتصميم فريد ومميز.وتنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى للمحترفين يوم (11) سبتمبر الجاري، وتقام مباريات الجولة على مدى 3 أيام، يلتقي في اليوم الأول الباطن مع الجبلين، وأبها مع الفيصلي، والعربي مع الأنوار.وتتواصل يوم الجمعة (12) سبتمبر منافسات الجولة الافتتاحية بإقامة 3 لقاءات تجمع الجبيل مع جدة، والبكيرية مع العروبة، والعدالة مع الرائد، وتختتم منافسات الجولة السبت (13) سبتمبر بإقامة 3 مباريات تجمع الطائي مع الدرعية، والجندل مع الزلفي والوحدة مع العُلا.