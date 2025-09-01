دشَّن منتخبنا الوطني السعودي اليوم (الإثنين) برنامجه التدريبي ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة «أيام فيفا» لشهر سبتمبر.وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية الأولى تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، أعقبتها تقسيمات مصغّرة، قبل أن تُجرى تمارين تكتيكية على التنظيم الهجومي والكرات الثابتة، ثم اختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب سالم الدوسري الحصة التدريبية لشعوره بآلام في أسفل الظهر وفضل الجهاز الطبي إراحته.فيما اكتفى الثلاثي علي مجرشي، وزياد الجهني، وعبدالرحمن الصانبي بتمارين استشفائية في النادي الصحي بعد وصولهم لمعسكر الأخضر اليوم برفقة زملائهم فراس البريكان ومحمد بكر وصالح أبو الشامات الذي تم استدعاؤه أخيراً بدلاً من أيمن يحيى الذي تم استبعاده للإصابة.ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي غداً (الثلاثاء) بحصة تدريبية مسائية مغلقة عند الساعة الخامسة مساءً، وسيلاقي الخميس القادم منتخب مقدونيا، فيما يواجه التشيك يوم 8 سبتمبر.الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني سيخوض الشهر القادم الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 وسيلاقي في جدة منتخبَي إندونيسيا والعراق، وسيتأهل متصدر المجموعة مباشرةً للمونديال.