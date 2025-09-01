بعد 14 شهراً من عمل مشروع التوثيق.. الوحدة صاحب أول دوري والهلال زعيم الألقاب والاتحاد وصيفاً

بعد 14 شهراً من العمل المستمر بعقد 10 ورش عمل كبرى مع الأندية، و40 اجتماعاً داخلياً لفريق العمل، وأكثر من 50 اجتماعاً فردياً، كشف فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عن التقرير النهائي للمشروع الذي وثّق الفترة الزمنية الممتدة من 1902 وحتى 2025 بواقع 123 عاماً شملت العهود الملكية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) وحتى عهدنا الحاضر، إذ ارتكز المشروع على 8 محاور رئيسية هي؛ (دعم القيادة الرشيدة، مراحل تطور كرة القدم السعودية، الجهات المنظمة، المنتخبات الوطنية، الأندية والمسابقات، التأثير الدولي، تأثير الجانب الاجتماعي والاقتصادي، كرة القدم النسائية). وتم تحديد 4 آليات لعمل المشروع هي؛ (جمع البيانات من المصادر، المراجعة والتدقيق، تحليل البيانات وربطها، المقارنات المرجعية)، كما حدد المشروع 4 مبادئ أساسية في التعامل مع مسابقات الأندية هي؛ (احترام المكتسبات، الدقة، المقارنات الدولية، المرونة)، وتم تحديد 4 جهات منظمة للمسابقات عبر تاريخ كرة القدم السعودية هي؛ («فترة الرواد»: وهي الجهات أو الشخصيات التي قامت بالتنظيم قبل انضمام المملكة العربية السعودية للاتحاد الدولي لكرة القدم، و«الجهة المختصة المحلية»: وهي الجهة التي صدر قرار أو نظام يعطيها الصلاحية بتنظيم شؤون كرة القدم داخلياً وكانت تعتبر الممثل الرسمي لكرة القدم، و«الجهة المختصة الخارجية»: وهي الجهة التي وافقت أو انضمت لها الجهة المختصة المحلية بقرار أو نظام أو اتفاقية وبذلك منحت الجهة الخارجية الصلاحية بتنظيم شؤون كرة القدم في نطاق جغرافي محدد، إضافة «الجهة غير المختصة - محلياً أو خارجياً»: وهي الجهة أو الشخصية التي قامت بالتنظيم داخلياً أو خارجياً بمشاركة غير إلزامية من أندية أو منتخبات في الفترة ما بعد انضمام المملكة للاتحاد الدولي لكرة القدم وبموافقة رسمية من الجهة المختصة المحلية).وبذلك يكون نادي الوحدة أول من تُوج بلقب الدوري في 1957، فيما حقق الهلال 21 لقباً في صدارة الأندية السعودية، وجاء ثانياً الاتحاد بـ14 لقباً، ثم النصر بـ10 ألقاب، فالأهلي بـ9 ألقاب.