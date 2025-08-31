انتصر القادسية على ضيفه النجمة بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام لقاءات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز أهداف القادسية الثلاثة ماتيو ريتيغي (هدفين د:5، 90+5) وجوليان كينيونيس (د:45)، فيما أحرز هدف النجمة علي جاسم (د:54).شهد اللقاء بداية سريعة من القادسية إذ لعب تركي العمار كرة عرضية عالية قفز لها ماتيو ريتيغي ولعبها برأسه على يسار الحارس وليد العنزي هدفاً أول للقادسية (د:5)، وواصل القادسية ضغطه ومن هجمة منظمة انطلق ناهيتان نانديز من الجهة اليسرى ومرر كرة أرضية داخل منطقة الـ18 ليلعبها جوليان كينيونيس في المرمى هدفاً ثانياً للقادسية (د:45). وفي الشوط الثاني تمكن النجمة من العودة للقاء بتقليص الفارق ويسجل أول أهدافه في دوري المحترفين بعد كرة عرضية من عبدالإله الشمري لزميله دي سوزا الذي استقبلها ومررها للبديل العراقي علي جاسم ليسددها مباشرةً في المرمى هدفاً للنجمة (د:54)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف القادسية الهدف الثالث بعد عرضية من ناهيتان نانديز ليلعبها ريتيغي برأسه ولكن الحارس العنزي تصدى لها لتصل لمحمد أبو الشامات الذي مررها لريتيغي ليسددها في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً له وثالثاً لفريقه (د:90+5)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الأول ويحصد النقاط الثلاث، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيّفه الهلال، فيما تلقى النجمة الخسارة الأولى وبقي دون نقاط، وسيحل ضيفاً على الرياض في الجولة القادمة.