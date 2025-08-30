في تشيلسي.. قصة انتقال نيكولاس جاكسون إلى بايرن «تتأزم»

فاجأ تشيلسي الإنجليزي مهاجمه نيكولاس جاكسون بطلب عودته الفورية إلى لندن، ورفض إكمال انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.وكان المهاجم السنغالي جاكسون قد ظهر اليوم في لقطات مصورة في مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإكمال عملية انتقاله إلى صفوف البطل الألماني بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد اتفاق الناديين على الصفقة.إلا أن تشيلسي تعرض لضربة قوية عقب إصابة مهاجمه الجديد ليام ديلاب خلال مباراة فولهام، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي، وذكر مدرب الفريق إنزو ماريسكا عقب اللقاء أن ديلاب سيغيب لمدة تراوح بين 6 و8 أسابيع بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي دعا تشيلسي للتواصل الفوري مع نيكولاس جاكسون، وطلب منه العودة إلى لندن.المفاجأة كانت برفض اللاعب ووكيله العودة مجدداً إلى لندن، موضحين رغبة اللاعب بإتمام الصفقة وإكمال الانتقال إلى بايرن ميونخ، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، ومن المنتظر أن تنتهي فصوله خلال الساعات القادمة.