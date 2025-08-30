سجل «هاتريك» وقاد فريقه لأول انتصار.. الاتحاد في نجران «كريم»

على أرض نجران عزف الاتحاد أجمل الألحان وهز الشباك بأشكال وألوان وهزم مضيّفه الأخدود بخمسة أهداف لهدفين في بداية مشواره للحفاظ على لقبه بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.أحرز أهداف الاتحاد الخمسة كريم بنزيما («هاتريك» د:4، 51، 60) وستيفن بيرغوين (د:7) وسعيد الربيعي (بالخطأ في مرمى فريقه د:30)، فيما أحرز هدفي الخدود خوان بيدروزا (د:27، 57).شهد اللقاء بداية سريعة من الاتحاد وتمكن من الاستفادة من ضغط موسى ديابي على حارس الأخدود صامويل ليما الذي مرر الكرة لسعيد الربيعي، ولكن حسام عوار تمكن من خطفها ليمررها لستيفن بيرغوين ليمررها بدوره لكريم بنزيما ليسددها في المرمى هدفاً أول للاتحاد (د:4)، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط تحصل بيرغوين على خطأ ليسدد الكرة في المرمى هدفاً ثانياً للاتحاد (د:7)، وتمكن لاعب الأخدود خوان بيدروزا من تقليص الفارق مستفيداً من الكرة التي وصلت له من مهند الشنقيطي بالخطأ، ليضعها برأسه في المرمى الاتحادي هدفاً أول للأخدود (د:27)، وسرعان ما عاد الاتحاد لفارق الهدفين بعد انطلاقة من حسام عوار ليلعبها عرضية وترتطم الكرة بالمدافع سعيد الربيعي، وتسكن الشباك هدفاً ثالثاً للاتحاد (د:30)، وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد ضغطه ولعب فابينهو كرة عرضية عالية حولها كريم بنزيما برأسه داخل الشباك هدفاً شخصياً ثانياً ورابعاً للاتحاد (د:51)، وعاد بيدروزا نجم الأخدود للتألق وهز الشباك مجدداً بعد أن تجاوز حارس الاتحاد محمد العبسي ليسددها في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً له ولفريقه (د:57)، ومن هجمة منظمة لعب مهند الشنقيطي كرة متقنة ليسددها كريم بنزيما مباشرةً في المرمى هدفاً ثالثاً لبنزيما وخامساً للاتحاد (د:60)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الأول ويحصد النقاط الثلاث، وسيستضيف نظيره الفتح في الجولة القادمة، فيما تلقى الأخدود أول خسارة له وبقي دون نقاط وسيلاقي ضيفه التعاون في الجولة القادمة.