خاض منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 عامًا اليوم (السبت) في ساو باولو، مناورة ودية أمام نادي إيتوانو البرازيلي، انتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن معسكره الإعدادي تحضيرًا لنهائيات كأس العالم للشباب 2025.وسجّل عمار اليهيبي الهدف الأول للأخضر، وأضاف زياد الغامدي الهدف الثاني، قبل أن يعود عمار ويعزز النتيجة بالهدف الثالث، فيما سجّل الفريق البرازيلي هدفًا وحيدًا في الشرط الثاني.وعمد المدير الفني ماركوس سواريز إلى إشراك جميع اللاعبين خلال مجريات المناورة، لمنح الفرصة أمام جميع عناصر القائمة.وسيخوض المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مباراته الودية الأخيرة في معسكر البرازيل أمام منتخب تشيلي يوم 8 سبتمبر، قبل أن يتوجه إلى الباراغواي ويخوض مباراة ودية أمام منتخبها يوم 14 سبتمبر، ومباراة أخرى أمام منتخب المكسيك يوم 20 سبتمبر، على أن يغادر في اليوم التالي إلى تشيلي..وسبق أن أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، بقيادة المدرب ماركوس سواريز، القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم للشباب 2025 المقرر إقامتها في تشيلي، إذ ضمّت القائمة 27 لاعبًا، هم: حامد يوسف الشنقيطي، عبدالرحمن الصانعي، محمود الدويه، سلطان العيسى، نواف الشلهوب، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برازي، سعود المشيخي، عبدالله الجعفري، تركي المحني، عبدالله السهلي، عواد أمان، بسام هزازي، إياد موسى، زياد القادمي، سعد حقوي، علي المهدي، رافل القادمي، فهد الشرمان، عبدالملك الحربي، رامي العطار، عمار الهبيس، حسين القرشي، عدنان الشمري، ثامر الدبيبي وطلال حاجي. ويخوض «الأخضر» نهائيات كأس العالم للشباب ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا.