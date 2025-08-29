صدمة .. الشباب يغرق في أمواج الخليج

تلقى فريق الشباب هزيمة ثقيلة من ضيفه الخليج بنتيجة 4/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ الخليج اللقاء سريعاً بإحرازه هدفاً مبكراً عن طريق جوشوا كينغ والذي تلقى تمريرة طويلة من زميله كونستانتينوس ليحولها جوشوا برأسه داخل الشباك كهدف أول للخليج (د: 7)، وكاد قائد الشباب يانيك كاراسكو أن يعادل النتيجة بعد أن تلقى تمريرة ذكية من هارون كمارا ليواجه كاراسكو المرمى ويسددها ولكن الحارس أنتوني موريس أبعدها لركلة زاوية، وتمكن كونستانتينوس من مضاعفة النتيجة لفريق الخليج بعد تسديدته لركلة الجزاء بنجاح محققاً الهدف الثاني (د: 53)، وقلص الشباب النتيجة عن طريق قائده كاراسكو من نقطة الجزاء مسجلاً الهدف الأول لفريقه (د: 59)، ولكن البديل صالح العمري أحرز الهدف الثالث للخليج بعد أن تلقى تمريرة طويلة من الحارس موريس لينفرد العمري بالمرمى ويسددها لتسكن الشباك (د: 64)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عاد جوشوا لهز الشباك وأحرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه الخليج (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز الخليج على الشباب بأربعة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الخليج الفوز الأول ويحصد 3 نقاط وسيلاقي في الجولة القادمة ضيفه الفيحاء، فيما تلقى الشباب الخسارة الأولى وتجمد رصيده بدون نقاط وسيواجه في الجولة المقبلة ضيفه الحزم.