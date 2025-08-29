الهلال يتفوّق تاريخياً في الافتتاحيات.. وسالم الدوسري يصنع المجد

حقق فريق الهلال مجموعة من الأرقام القياسية اللافتة، بعد فوزه على الرياض بهدفين دون رد، اليوم (الجمعة)، في افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن.

وسجل هدفي «الزعيم» كل من متعب الحربي والبرازيلي مالكوم، في الدقيقتين 22 و45+3 من عمر المباراة، ليؤكد الهلال بدايته القوية للموسم.

وبحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصاءات، عزز الهلال صدارته كأكثر الأندية فوزاً في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين، برصيد 17 انتصاراً، كما يمتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في الجولات الأولى بواقع 13 مباراة، إلى جانب كونه الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في الجولة الافتتاحية، بعدما خرج بـ11 مباراة دون أن تهتز شباكه.

وواصل الهلال رقمه المميز بتسجيل أول أهدافه عبر لاعب سعودي للموسم الثالث عشر على التوالي، في رقم قياسي فريد لم يسبق لأي نادٍ تحقيقه في تاريخ المسابقة.

ويُعد هدف مالكوم أمام الرياض أول هدف يسجله الهلال من خارج منطقة الجزاء في مختلف البطولات، منذ هدف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من ضربة حرة مباشرة في مرمى الأخدود، خلال شهر يناير الماضي.

كما أصبح النجم سالم الدوسري اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ديربيات الرياض ضمن دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى ست تمريرات حاسمة، متساوياً بذلك مع زميليه السابقين محمد البريك وأندريه كاريلو.