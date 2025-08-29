بعد خروجه غاضباً من المباراة.. مدرب الهلال «إنزاغي» يوضح موقفه من «كانسيلو»

أشاد مدرب فريق الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي، بالمستوى المميز الذي قدمه البرازيلي مالكوم،في المباراة التي كسبها فريقه أمام نظيره الرياض بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أنه يمثل إضافة فنية كبيرة للفريق بعد أن استعاد بريقه مؤخراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فريقه خلق فرصاً عديدة أمام مرمى الرياض وكان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر، قال إنزاغي في المؤتمر الصحافي رداً على سؤال «عكاظ»: «مالكوم لاعب استثنائي، ومنذ قدومي قبل شهرين ونصف وهو يعمل بشكل رائع ويقدم أداءً كبيراً سواء في فترة الإعداد أو في هذا المعسكر القصير. هو بلا شك قيمة مضافة للهلال، سواء على الصعيد الفني أو داخل المجموعة».وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدفين، لكن كان بإمكاننا إحراز أكثر من ذلك، لأننا صنعنا فرصاً كثيرة أمام المرمى. بالنسبة لي، القلق الحقيقي يكون في حال عدم صناعة الفرص، أما وقد أتيحت لنا عدة فرص فهذا أمر إيجابي. حارس مرمى الرياض قدم مباراة كبيرة وتصدى لكرات صعبة، وهذا ما منعنا من تسجيل أهداف إضافية».وتابع مدرب الهلال: «أعددنا أنفسنا جيداً للمباراة واستحققنا الفوز، لكن في آخر 15 دقيقة ظهر الإرهاق على الفريق، لذلك تعرضنا لبعض الهجمات على مرمانا، والرياض فريق منظم. وبعد كأس العالم للأندية بدأنا إعدادنا في الأول من أغسطس، وهو تاريخ متأخر مقارنة ببقية الفرق، لذلك كنت متوقعاً أن نشعر بالإرهاق».وعن تبديل كانسيلو أوضح إنزاغي: «كانسيلو كان يرغب أن يستمر حتى نهاية المباراة، وردة فعله الغاضبة طبيعية، وهو لاعب جيد وعلاقتي معه ممتازة. تحدثت معه بعد المباراة وأوضحت له سبب استبداله، والتغييرات جاءت وفقاً لمجريات المباراة».وختم إنزاغي حديثه بالإشادة بلاعبيه المحليين قائلاً: «مع أي فريق أعمل معه يظهر اللاعبون بمستوى عالٍ لأني أعرف كيف أستخرج أفضل ما لديهم. متعب الحربي قدم أداءً جيداً، وكذلك حسان وناصر الدوسري، والقائد سالم الدوسري، وجميع اللاعبين المحليين كانوا جاهزين للمباراة»