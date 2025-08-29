مدرب الرياض «كاليخا»: افتكاك الكرة من الهلاليين صعب وأعمل على تعويض الفوارق الجسمانية

أكد مدرب فريق الرياض «الإسباني» خافيير كاليخا، أن فريقه خرج بعدة مكاسب إيجابية من مواجهته أمام الهلال رغم الخسارة بهدفين دون مقابل،في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه نافسوا بشكل جيد وقدموا صورة مميزة أمام الهلال.وأوضح كاليخا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «في الشوط الثاني خطونا خطوة إلى الأمام ونجحنا في خلق فرص كان من الممكن أن تقلص الفارق، لكن علينا أن ندرك أن أهداف الهلال مختلفة تماماً عن أهدافنا و ومع ذلك يمكننا الخروج بالعديد من الإيجابيات من هذه المواجهة».وأضاف: «لاعبو الهلال يمتلكون مستوى عالياً، ومن الصعب افتكاك الكرة منهم، وكانت خطتنا الضغط بشكل أعلى، و أعتقد أن الفريق بشكل عام قدم صورة إيجابية وعلينا فقط أن نراجع بعض الأخطاء، فالهدف الأول مثلاً كان بالإمكان تفاديه».وكشف مدرب الرياض أن لاعبيه كانوا يتمنون خوض حصة تدريبية في ملعب المملكة أرينا قبل المباراة، غير أن ذلك لم يتحقق، وهو ما كان من شأنه أن يساعدهم على التعود على أجواء اللقاء.وختم تصريحاته قائلاً: «صحيح أن لدينا بعض اللاعبين قصار القامة، لكن في المقابل نملك مدافعين طوال القامة يمنحوننا قوة في الكرات الهوائية، وسنعمل على تعويض الفوارق بالاستحواذ أكثر على الكرة، والحد من الأخطاء في ملعبنا، واللعب في ملعب الخصم بشكل أكبر»