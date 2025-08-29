الهلال يبدع في «أرينا» ويكتفي بهدفين في الرياض

تفوق فريق الهلال على ضيفه وجاره الرياض بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المملكة أرينا وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة هلالية مبكرة وتمكن المهاجم الأوروغوياني الجديد داروين نونيز من هز شباك الرياض ولكن الحكم ماجد الشمراني ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود مخالفة على لاعب الهلال سافيتش قبل الهدف، ليستمر الضغط الهلالي، ومن تمريرة ذكية من سالم الدوسري توغل متعب الحربي لمنطقة الـ18 وسدد كرة قوية لتسكن الشباك كهدف أول للهلال (د: 22)، وكاد الهلال أن يضاعف النتيجة بعد هجمة مرتدة مثالية، انطلق مالكوم بالكرة ومررها لزميله سالم الدوسري الذي رفض التسديد وأعادها لمالكوم الذي بدوره أعادها للدوسري ليسددها الأخير في الشباك الجانبية، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن مالكوم من مضاعفة النتيجة لفريقه الهلال بعد أن تخطى دفاع الرياض وسدد كرة قوية في المرمى كهدف ثان للهلال (د: 45+3). وفي الشوط الثاني كاد الرياض أن يقلص الفارق ولكن الدفاع وقف أمام تسديدة توزي، ومن ثم الحارس ياسين بونو تصدى لكرة عالية قبل أن تصل لمهاجمي الرياض لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين.وبهذه النتيجة يحصد الهلال أول ثلاث نقاط له، وسيخوض لقاءه القادم على ملعبه أمام القادسية، فيما تلقى الرياض الخسارة الأولى ويبقى دون نقاط وسيستضيف نظيره النجمة في الجولة القادمة.