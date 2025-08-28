ينطلق مساء اليوم الخميس، دوري روشن السعودي للموسم الجديد بثلاث مواجهات مثيرة، إذ يستضيف ضمك نظيره الحزم (7:05م)، ويلتقي الاتفاق ضيفه الخلود الساعة التاسعة مساءً، وفي التوقيت ذاته يواجه الأهلي الضيف الجديد فريق نيوم في جدة.على ملعب الإنماء بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه فريق نيوم بمعنويات عالية بعد تحقيقه كأس السوبر السعودي، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في هونغ كونغ، إذ تغلب على القادسية في نصف النهائي وانتزع اللقب من النصر بركلات الترجيح، ويطمح الأهلي للفوز في لقاء الليلة بحثاً عن بداية قوية لا سيما أنه الأكثر جاهزية للموسم الجديد.فيما يدخل فريق نيوم هذا اللقاء في ظهوره الأول في دوري المحترفين بعد تحقيقه لقب دوري يلو للدرجة الأولى بجدارة واستحقاق، وأجرت إدارة النادي تعاقدات عدة للمنافسة في التواجد الأول للفريق، إذ تعاقد النادي مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، وثلاثة لاعبين فرنسيين محترفين وهم المهاجم ألكسندر لاكازيت لاعب ليون، تلاه المدافع ناثان زيزي لاعب نانت، ثم موهبة خط الوسط سايمون بوابري من موناكو، ومن ثم التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري أمادو كوني، واختتمه حتى الآن بالمالي عبدالله دوكوري، إضافة للتعاقد مع البولندي مارسين بولكا، والسعوديين فارس عابدي من الفيحاء، وثامر الخيبري من الاتفاق، إضافة لثنائي الوحدة علاء حجي وعبدالعزيز نور.وعلى ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام الخلود سعياً لحصد النقاط الثلاث والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لا سيما أن إدارة النادي أبرمت 4 صفقات، إذ تم التعاقد مع الجنوبي أفريقي موهاو نكوتا، والسلوفاكي أوندريج دودا، والمصري أحمد حسن كوكا، والكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، فيما يطمح الخلود للخروج بنتيجة إيجابية وسط طموحات عالية من إدارته الجديدة برئاسة الأمريكي بن هاربورغ، الذي أسند المهام الفنية إلى المدرب الإنجليزي ديس باكنغهام، للإشراف على الفريق في موسمه الثاني بدوري روشن السعودي.وفي خميس مشيط، يلتقي ضمك ضيفه الحزم العائد لدوري المحترفين، ويسعى أصحاب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بحثاً عن البداية المثالية لا سيما أن الفريق أقام معسكراً إعدادياً في تركيا، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين تعادل فيهما مع الخالدية البحريني (2/‏ 2)، وكاظمة الكويتي (0/‏ 0)، أما فريق الحزم فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن أتمت إدارته 3 تعاقدات مع كل من برونو فاريلا حارس الرأس الأخضر وأمير سعيود وفابيو مارتينيز، وأقام معسكراً إعدادياً في تركيا ويطمح الفريق الحزماوي في لقاء الليلة للفوز وخطف النقاط الثلاث.ينطلق مساء اليوم الخميس، دوري روشن السعودي للموسم الجديد بثلاث مواجهات مثيرة، إذ يستضيف ضمك نظيره الحزم (7:05م)، ويلتقي الاتفاق ضيفه الخلود الساعة التاسعة مساءً، وفي التوقيت ذاته يواجه الأهلي الضيف الجديد فريق نيوم في جدة.على ملعب الإنماء بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه فريق نيوم بمعنويات عالية بعد تحقيقه كأس السوبر السعودي، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في هونغ كونغ، إذ تغلب على القادسية في نصف النهائي وانتزع اللقب من النصر بركلات الترجيح، ويطمح الأهلي للفوز في لقاء الليلة بحثاً عن بداية قوية لا سيما أنه الأكثر جاهزية للموسم الجديد.فيما يدخل فريق نيوم هذا اللقاء في ظهوره الأول في دوري المحترفين بعد تحقيقه لقب دوري يلو للدرجة الأولى بجدارة واستحقاق، وأجرت إدارة النادي تعاقدات عدة للمنافسة في التواجد الأول للفريق، إذ تعاقد النادي مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، وثلاثة لاعبين فرنسيين محترفين وهم المهاجم ألكسندر لاكازيت لاعب ليون، تلاه المدافع ناثان زيزي لاعب نانت، ثم موهبة خط الوسط سايمون بوابري من موناكو، ومن ثم التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري أمادو كوني، واختتمه حتى الآن بالمالي عبدالله دوكوري، إضافة للتعاقد مع البولندي مارسين بولكا، والسعوديين فارس عابدي من الفيحاء، وثامر الخيبري من الاتفاق، إضافة لثنائي الوحدة علاء حجي وعبدالعزيز نور.وعلى ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام الخلود سعياً لحصد النقاط الثلاث والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لا سيما أن إدارة النادي أبرمت 4 صفقات، إذ تم التعاقد مع الجنوبي أفريقي موهاو نكوتا، والسلوفاكي أوندريج دودا، والمصري أحمد حسن كوكا، والكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، فيما يطمح الخلود للخروج بنتيجة إيجابية وسط طموحات عالية من إدارته الجديدة برئاسة الأمريكي بن هاربورغ، الذي أسند المهام الفنية إلى المدرب الإنجليزي ديس باكنغهام، للإشراف على الفريق في موسمه الثاني بدوري روشن السعودي.وفي خميس مشيط، يلتقي ضمك ضيفه الحزم العائد لدوري المحترفين، ويسعى أصحاب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بحثاً عن البداية المثالية لا سيما أن الفريق أقام معسكراً إعدادياً في تركيا، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين تعادل فيهما مع الخالدية البحريني (2/‏ 2)، وكاظمة الكويتي (0/‏ 0)، أما فريق الحزم فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن أتمت إدارته 3 تعاقدات مع كل من برونو فاريلا حارس الرأس الأخضر وأمير سعيود وفابيو مارتينيز، وأقام معسكراً إعدادياً في تركيا ويطمح الفريق الحزماوي في لقاء الليلة للفوز وخطف النقاط الثلاث.