خليفة الدوسري.. من حسابات إنزاغي إلى أحلام نيوم الكبرى

في ليلة من ليالي سوق الانتقالات التي تعج بالمفاجآت، خطف نادي نيوم الأضواء بإعلان توقيعه مع المدافع السعودي خليفة الدوسري، القادم من الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2028. صفقة حملت في طياتها الكثير من الرسائل، ليس فقط لكونها إضافة جديدة للفريق الصاعد بخطوات واثقة، بل لأنها تعكس رغبة واضحة في بناء خط خلفي أكثر صلابة مع لاعب عرف طريقه إلى المنتخب وترك بصمته في محافل محلية ودولية.الهلال، من جانبه، لم يقف عائقاً أمام رحيل الدوسري. إدارة النادي العاصمي وافقت على الصفقة بعدما بات المدافع الشاب خارج حسابات المدرب إنزاغي، وهو ما فتح الباب أمامه لبدء فصل جديد يمنحه دقائق أكثر وفرصة أوسع لإثبات الذات وصناعة الفارق.ردود الفعل الهلالية لم تكن على وتيرة واحدة. بين من رأى أن القرار منطقي في ظل ازدحام مركز الدفاع بوجوه عدة، ومن اعتبر أن النادي تخلّى عن اسم شاب ما زال يملك مساحة كبيرة للتطور. وفي المقابل، بدا المشهد مختلفاً في نيوم؛ حيث استقبلت الجماهير الصفقة بعناق حار، ورأت فيها خطوة طموحة تعزز الدفاع وتمنح الفريق دفعة قوية قبل موسمه القادم.هكذا، من المنتخب إلى الهلال، ومن الهلال إلى نيوم، يواصل خليفة الدوسري رحلته، محملاً بآمال جماهير تنتظر منه أن يكون أكثر من مجرد صفقة جديدة: أن يكون بداية لمرحلة يتبدل فيها شكل الدفاع ويُكتب معها فصل مختلف في مسيرة النادي واللاعب معاً.