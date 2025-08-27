محمد الرشيدي.. من «صقور المستقبل» إلى دوريات أوروبا

أعلن نادي باترو البلجيكي التعاقد مع اللاعب السعودي محمد الرشيدي، قادماً من نادي بانسيرايكوس اليوناني.وكان محمد الرشيدي أول لاعب سعودي في التاريخ يلعب بشكل أساسي في الدوري اليوناني الممتاز عندما كان لاعباً لنادي بانسيرايكوس اليوناني. وبدأ محمد من ناشئي أحد، وانتقل إلى برنامج «صقور المستقبل»، ثم خاض تجارب في التشيك مع سلافيا براغ B، وبعدها لليونان مع باوك B ونادي كافالا، ثم وقع عقداً احترافياً مع نادي بانسيرايكوس اليوناني، لينتقل إلى باترو البلجيكي. ولعب محمد الرشيدي 16 مباراة في قارة أوروبا سجل خلالها 4 أهداف حتى الآن في مسيرته.وعلق مدرب باترو البلجيكي، ستين ستينن، على الصفقة قائلاً: «محمد لاعب يمكننا دمجه في كرة القدم الأوروبية، نرى فيه العديد من المهارات وبعض النقاط التي تحتاج للتحسين، ونحن واثقون أن أسلوبنا في التدريب سيطوره بشكل كبير».