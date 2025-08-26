الباحة تعد ناشئات أخضر القدم للتصفيات الآسيوية

اختتم اليوم المنتخب السعودي للناشئات تحت (17) عاماً معسكره الإعدادي في مدينة الباحة، الذي استمر من (16 إلى 25 أغسطس)، ضمن خطة الإعداد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئات المقرر إقامتها في مدينة الخبر خلال أكتوبر القادم، التي تُعد أول مشاركة رسمية للمنتخب منذ تأسيسه في فبراير 2023.وشمل المعسكر استدعاء (23) لاعبة تحت إشراف المدربة اليونانية كاترينا فاليدا، وشاركت اللاعبات في تدريبات مكثفة شملت الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية، إلى جانب أنشطة تحفيزية لتعزيز روح الفريق والانضباط وبناء شخصية اللاعبات.‏وأكد الجهاز الفني أن المعسكر أسهم في صقل مهارات اللاعبات، وتعزيز الانسجام بينهن، بما يضمن تقديم أداء مميز في الاستحقاقات القارية والدولية القادمة، وسيواصل المنتخب استعداداته في معسكر الشهر القادم تأهباً للتصفيات.