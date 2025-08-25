دهلوي لـ«عكاظ»: منشآت الرياض تعاني من الضغط والوزارة تجهّز البديل

خلال ردّه على سؤال «عكاظ»، أكد مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة أنس دهلوي، أن الوزارة تتجه إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في تشغيل وإدارة الملاعب الرياضية،، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة ومستدامة تدر دخلاً كبيراً على مدار العام، وليس فقط خلال مباريات كرة القدم، جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم (الإثنين) في العاصمة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وأوضح أن هناك بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه، إذ أُعلِن أخيراً طرح ثلاثة ملاعب في جدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في إدارتها وتشغيلها وصيانتها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن المستهدفات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وبيّن دهلوي أن الوزارة تعتمد على جدولة سنوية للصيانة تتم على فترتين رئيسيتين: الأولى في فترة الصيف بعد نهاية الموسم الرياضي، وتشمل إعادة زراعة الأرضية الصيفية، والثانية في فترة الشتاء حسب طبيعة كل منطقة وظروفها المناخية، مع مراعاة روزنامة المنافسات والأنشطة لضمان استمرار جاهزية الملاعب، مشيراً إلى أن الوزارة تراعي تقويم الأحداث الرياضية عند ترتيب الجداول.

وكشف دهلوي، خلال مؤتمر وزارة الرياضة الدوري، ملامح العمل المتعلّق بالمنشآت الرياضية وتشغيل الملاعب وتنظيم عملية بيع التذاكر، إضافة إلى آلية التعامل مع طلبات روابط الجماهير الخاصة بـ«التيفو» في دوري روشن للمحترفين.

وأوضح أن إجراءات السماح أو رفض التصاميم الخاصة بـ«التيفو» تراعي التوازن بين جمالية المدرج ومعايير الأمن والسلامة، مبيناً أن هناك خطوات واضحة يجب اتباعها، تبدأ بتسليم الملعب إلى النادي المستضيف قبل المباراة بـ48 ساعة، على أن يتقدّم النادي ورابطة المشجعين بطلب اعتماد «التيفو» قبل المباراة بـ10 أيام.

وأضاف: الطلب يُراجَع قبل يوم من المباراة مع الجهات المعنية، ويُبلّغ النادي والرابطة بالموافقة أو الملاحظات، وفي حال وجود ملاحظات تُعدَّل يوم المباراة. وأشار إلى أن الوزارة ساعدت الكثير من الأندية في الموسم الماضي، لافتاً إلى أن الشركات المنظمة هي التي تتسلّم الملعب ويكون لها دور في الموافقة أو المنع بالتنسيق مع النادي، بينما يقتصر دور وزارة الرياضة على الإشراف وتوحيد الإجراءات عبر لائحة عامة وزعت على الأندية.

وبيّن دهلوي أن عمل وكالة المنشآت الرياضية ينقسم إلى شقين متكاملين، الأول يرتبط بالمشاريع التنفيذية الرأسمالية التي تضمن تأهيل المنشآت الرياضية، أما الثاني فيرتبط بالتكاليف التشغيلية المتعلقة بالصيانة والأمن والسلامة وتشغيل المنشأة وتعظيم استخدام الأصل.

ولفت إلى أن إدارة التشغيل تتأكد من جاهزية المنشأة وتسليمها للجهات المستفيدة سواء للاتحاد السعودي لكرة القدم أو للاتحادات الرياضية الأخرى، مع الحرص على سلامة الحضور عبر اللوائح والضوابط التنظيمية.

وفي حديثه عن جاهزية المنشآت في العاصمة ومناطق المملكة الأخرى، أشار إلى أن هناك ضغطاً على منشآت الرياض من حيث العدد، إلا أن الوزارة تعمل على تجهيز منشآت في بقية المناطق، وأضاف أن الاستعدادات لموسم كرة القدم تبدأ مباشرة بعد انتهاء الموسم عبر صيانة دورية تستغرق شهرين فقط، مستشهداً بملعب الإنماء الذي جرى إحلال أرضيته ليكون مؤهلاً لاستضافة فعاليات إضافية.

كما أكد أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص تتم حالياً من خلال الأندية بالتعاون مع شركات إدارة الحشود.

وفيما يتعلق بتشغيل منشآت إضافية للموسم الرياضي 2025-2026، كشف ترميم خمس منشآت رياضية يجري العمل عليها حالياً، منها مدينة الملك خالد في تبوك المخصصة لاستضافة مباريات نادي نيوم، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة لاستضافة مباريات نادي العلا، إضافة إلى ملعب التعليم بالرس، مؤكداً أنها ستكون جاهزة وفق جدول الدوري الرسمي.

وشدّد على أن هناك خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية الرقمية عبر مشاريع قائمة في ملعب الإنماء وملعب الأمير عبدالله الفيصل، ستكتمل خلال الأعوام المقبلة، على أن تبدأ بعض المشروعات في الظهور مع الربع الأول من عام 2026.