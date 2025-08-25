عمر مغربل: عدم جاهزية بعض المنشآت أثر على اكتمال جدولة الدوري

أوضح الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل أن الأندية السعودية باتت قادرة على جلب أفضل اللاعبين في العالم، مشيراً إلى أن الدوري السعودي يُعد من الأسرع نمواً على مستوى العالم، وأن الهدف الأساسي هو الارتقاء بتجربة الجماهير في الملاعب. جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الرياضي الذي عُقد اليوم (الاثنين) في العاصمة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وكشف مغربل أن توزيع المدرجات في الموسم القادم سيكون بواقع 90% للجماهير المستضيفة، و10% لجماهير الفريق الضيف، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يمثل هاجساً رئيسياً للرابطة التي تعمل بالتعاون مع الأندية على تحسين تجربة المشجعين عبر التسويق للمباريات وتنظيم الفعاليات المصاحبة.

وأضاف أن برنامج الاستقطاب يتبع لإدارة كرة القدم في الرابطة، وهو برنامج استثماري وليس دعماً مباشراً، حيث تشارك جميع الأندية في الميزانيات المتاحة، لكن قدرات الأندية في التعامل مع النجوم تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبيّن مغربل أن الرابطة ملتزمة بتقديم الدعم العادل لجميع الأندية وفق المستهدفات، وأنها لا تزال في الفترة الزمنية المحددة للبرنامج ولم تصل بعد إلى السنة الثالثة منه، كما أشار إلى أن الرابطة تعمل مع شركة رائدة في الدوري الإنجليزي للمساعدة في جدولة الدوري، إلا أن عدم جاهزية بعض المنشآت يؤثر على اكتمال الجدولة حتى نهاية الموسم.

وأوضح أن أندية جدة تخوض غالبية مبارياتها الجماهيرية في الدور الأول بسبب انشغال الملاعب في نهاية الموسم باستضافات كبرى. وأشار إلى أن بطولة أمم أفريقيا، كونها من البطولات النادرة التي تُقام خارج أيام «الفيفا»، تتسبب بتأثير مباشر على الدوريات العالمية، مؤكداً أن الرابطة ستدرس هذا الملف مستقبلاً لإيجاد حلول مناسبة.