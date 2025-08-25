عادل الزهراني: لم نشكُ الإعلاميين.. والمخالفات تُعالَج عبر الجهات المختصة

شدّد وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني على أن الوزارة لم تتقدم مطلقاً بأي شكاوى ضد الإعلاميين الرياضيين، مبيناً أن ما يحدث من مخالفات يُعالَج عبر الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح. وتحدّى أن يثبت أي من الحضور وجود قضية رُفعت ضده، مؤكداً أن الوزارة ليست «شرطة الإعلام»، وأن اللجوء إلى الشكوى الرسمية هو الخيار الأخير وليس الأول، جاء ذلك خلال مؤتمر القطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم (الإثنين) في العاصمة الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وأضاف الزهراني أن دخول المرأة في المجال الرياضي حقق آثاراً كبيرة، إذ باتت هناك منافسات عديدة مخصصة لها، كما أن عدداً من إدارات الأندية شهدت وما زالت تشهد وجود كوادر نسائية. وأكد أن الوزارة، وبناءً على توجيه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بدأت بشكل فوري في معالجة كافة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي، مبيناً أن فريق العمل باشر الإجراءات فوراً، وسيتم إعلان نتائج ذلك بعد اكتمالها.