أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالنتائج البارزة لحملة التغيير البصري التي نفذت خلال العام الماضي، وشملت إطلاق شعارات وهوية جديدة لمسابقات الأندية القارية، إلى جانب تحديث الهوية المؤسسية للاتحاد.وترأس الاجتماع الثالث للجنة التسويق الذي عُقد افتراضياً نائب الرئيس عبدالله ناصر الجنيبي، مؤكداً أن الهوية الجديدة عززت حضور الاتحاد بصورة عصرية ومهنية، وساهمت في تقوية العلاقة مع الشركاء والمجتمع الكروي في آسيا. وأشار إلى أن الاتحاد بقيادة رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة دخل مرحلة جديدة من التطوير والتقدم.وسجلت بطولات الاتحاد الآسيوي قفزات نوعية، إذ ارتفع عدد الرعاة بنسبة 83% بين موسمي 2023–2024 و2024–2025، فيما حقق نهائي دوري أبطال آسيا النخبة في جدة 2025 رقماً قياسياً بـ62 نشاطاً تسويقياً، مع 258 مليون مشاهدة بزيادة 48% عن الموسم السابق، وإجمالي وصول بلغ 910.9 مليون متابع.كما شهدت التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026 نمواً كبيراً، إذ بُثت في 132 دولة وإقليماً، وبلغت المشاهدات 763.5 مليون بنسبة زيادة 155%، مع إجمالي وصول 3.3 مليار متابع بارتفاع 222%.واطلعت اللجنة أيضاً على تقرير حول المناقصة المزمع طرحها لبيع الحقوق التسويقية والتجارية للفترة 2029 – 2036، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل مرحلة تاريخية لكرة القدم الآسيوية.