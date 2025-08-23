روى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، ظمأه الطويل إلى البطولات المحلية، بعد صيامٍ امتد 3302 يوم منذ الثامن من أغسطس 2016، حين رفع كأس السوبر السعودي في لندن أمام الهلال، قبل أن يعود في 2025 ليُسقط خصمه النصر ويخطف كأس السوبر السعودي بركلات الترجيح.

ولم يكن التتويج مجرد بطولة، بل كان فصلاً جديداً في ذاكرة النادي الذي تزعم القارة الآسيوية بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، وانتظر تسعة أعوام كاملة كي يعانق الذهب محلياً من جديد، ويُعيد لجماهيره لحظة الفرح المفقودة في المنصات المحلية.

أما على مقاعد القيادة الفنية، فقد ارتسمت البسمة على وجه الألماني ماتياس يايسله، الذي أنهى هو الآخر رحلة انتظار امتدت أربع سنوات ليضيف خامس ألقابه التدريبية المحلية إلى سجل مسيرته.

وتوزّعت إنجازات يايسله على: لقبين في الدوري النمساوي، لقب في كأس النمسا، لقب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأخيراً اللقب الملحمي المهم بالنسبة لجماهير الأهلي؛ كأس السوبر السعودي، بعد أن حضر الأهلي بدعوة من اتحاد القدم، بديلاً عن الهلال الذي أكد رغبته في الانسحاب وعدم المشاركة، وبعد الأحداث والأزمة التي صاحبت النهائي بعد صدور قرار لجنة الاستئناف قبل ساعات من صافرة انطلاق المباراة النهائية، الذي تسبب في حالة من الارتباك في الشارع الرياضي عامة والشارع الأهلاوي على وجه الخصوص.