رغم ما حدث قبل ساعات قليلة من النهائي، ورغم القرارات التي صدرت من لجنة الاستئناف بشأن امتناع الهلال عن المشاركة في كأس السوبر، وإمكانية تأثير ذلك معنوياً على النادي الأهلي الذي شارك بديلاً للهلال بدعوة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن نجوم الأهلي كانوا حاضرين ذهنياً وقدموا مباراة كبيرة، إذ نجح حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في تأكيد أحقيته باللقب القاري وإضافة لقب بطولة كأس السوبر السعودي، عندما كسب النهائي أمام النصر بركلات الترجيح.جاء الأهلي بدعوة من اتحاد القدم بديلاً للهلال، إلا أن مشاركة النخبوي لم تكن عابرة بل قدم بطولة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة عندما سحق القادسية بخماسية في نصف النهائي، وعاد أمام النصر في الثواني الأخيرة قبل أن يتوج بطلاً بركلات الترجيح.